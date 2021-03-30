كابول 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسقتل ثلاثة من أفراد فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في حادثتين منفصلتين بإقليم نانجارهار شرق أفغانستان.وأوضح رئيس شرطة الإقليم جوماجول هيمت أن عضواً بالفريق قتل في المنطقة الشرطية الرابعة، فيما قتل الآخران في المنطقة الشرطية السابعة بعاصمة الإقليم جلال آباد.وذكرت الشرطة الأفغانية أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم لصلتهما بالحادثتين، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الأشخاص الثلاثة قتلوا بطلقات نارية.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثتي القتل.// انتهى //13:08ت م0080