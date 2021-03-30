جدة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4267 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 92 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة .// انتهى //13:19ت م0084