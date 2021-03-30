عـدن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسعبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية والذي تزايدت وتيرته مؤخرًا رغم الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان بثتهُ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن الحكومة اليمنية تحذر من أن استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النازحين والتي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاث مخيمات للنازحين شمال محافظة مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال, كما أدى إلى تهجير 576 أسرة، ما يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين وتتعارض مع الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن".وأضاف البيان " أن الحكومة اليمنية تستنكر استمرار المليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات هذه المليشيات وممارسة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين".// انتهى //13:31ت م0085