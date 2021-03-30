الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسدعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لتحديث بياناتها إلكترونيًا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://taqat.sa .وبيّن الصندوق أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المُحدِثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المُحدَثة في بوابة "طاقات"، لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني عبر الرابط: https://register.address.gov.sa .وأكد "هدف" حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة وتحديث بياناتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والمُمكنة للكوادر الوطنية.// انتهى //13:35ت م0087