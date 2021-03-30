لندن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ماذكره خبراء أمميين من خلال اتهامهم لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن بالمسؤولية عن تفجير مطار عدن شهر ديسمبر الماضي مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل.ورصدت تفاعل الأسواق العالمية مع إعلان السلطات المصرية استئناف الملاحة البحرية عبر قناة السويس بعد نجاح عملية تعويم سفينة شحن ضخمة جنحت وسط القناة الأسبوع الماضي.ونشرت صحف لندن في الشأن الدولي دعوة 24 رئيس دولة إلى التوصل لمعاهدة دولية تحدد أطر مواجهة الأوبئة والكوارث العالمية.وتناولت على الصعيد المحلي تقارير متنوعة عن تراجع معدلات الإصابة والوفيات المتعلقة بفيروس كرونا المستجد، مشيرة إلى تفاؤل الأوساط الرسمية والشعبية بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أكثر من عام من الإغلاق بسبب انتشار الوباء.// انتهى //13:37ت م0088