الكويت 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5735 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 8601 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4681 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 3ر118 مليون سهم تمت عبر 4204 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 94ر6268 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر78 مليون سهم تمت عبر 4397 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0089