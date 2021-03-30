اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
الكويت 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5735 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 8601 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4681 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 3ر118 مليون سهم تمت عبر 4204 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 94ر6268 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر78 مليون سهم تمت عبر 4397 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار .
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