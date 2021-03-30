الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة ـ بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبوثنين اجتماعاً اليوم، في مقر المجلس مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين بن شاكر.وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عساف أبوثنين بسفير جمهورية أذربيجان ، منوهاً بما تشهده العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز هذه العلاقات على صعيد العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني عبر تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية دعم التجارة البينية والاستثمار كرافد مهم لتعزيز العلاقات، بجانب المجالات الثقافية والرياضية والثقافية والسياحية في تمتين التعاون بين البلدين.من جانبه أكد سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، منوهاً بالدور الريادي الإقليمي والدولي الذي تمثله المملكة العربية السعودية والجهود الجليلة التي تقوم في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً عن أمله في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي في عدد من المجالات لاسيما في المجال الزراعي.ونوه السفير الأذربيجاني خلال اللقاء بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد -19) والتنظيم الكبير في إطار تقديم اللقاح في كافة مناطق المملكة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية، ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي، انطلاقاً من الدورين الرقابي والتشريعي اللذان يقوم بهما مجلس الشورى.// انتهى //13:49ت م0092