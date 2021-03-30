أبهـا 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسرفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مستوى جاهزيتها لموسم شهر رمضان المبارك, عبر مضاعفة دور مسلخ الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خلال زيادة أعداد العمالة وتكثيف الرقابة ووضع الإرشادات والوسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بفايروس كورونا.وكثّفت الأمانة جاهزية المسلخ بدءً من اليوم وحتى انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بإشراف عدد من الفرق الطبية البيطرية, وتكثيف الرقابة على مُشغلي المسلخ من قبل لجان الإشراف التابعة لها , والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، وآلية النظافة باستمرار لرفع المُخلفات مباشرةً، كما عملت الأمانة على تهيئة الأماكن المخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.// انتهى //13:49ت م0093