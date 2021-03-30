طريف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, عبر الاتصال المرئي , اجتماع المجلس المحلي لمحافظة طريف .وناقش المجلس جدول أعمال الجلسة الذي تضمن حاجة المحافظة لافتتاح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل وتطلعات أبناء المحافظة وبحث إمكانية تشغيل مستوصف قوى الأمن ودراسة إنشاء طريق مزدوج يربط المحافظة بمدينة وعد الشمال , كما ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات التنموية، واتخذ المجلس حيال ما تمت مناقشته التوصيات اللازمة.وأكد سموه أهمية تفعيل دور المجلس المحلي بالمحافظة, ليسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحديد نقاط القوة والضعف ,بالاضافة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات بما يعود بالنفع لأهالي المحافظة تنموياً , وتواكب رؤية المملكة 2030 , في دفع عجلة التنمية بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية كل في مساره واختصاصه ,في ظل الاهتمام والرعاية من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتوفير ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين.// انتهى //14:27ت م0097