اقتصادي / المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
الدوحة 17 شعبان 1442 هـ الموافق30 مارس 2021 م واس
سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاع بقيمة 57.32 نقطة، بنسبة 0.56%، ليصل إلى 10 آلاف و 381.3 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 308 ملايين و 887 ألفاً و 921 سهماً بقيمة 598 مليوناً و 394 ألفاً و 537.230 ريالاً نتيجة تنفيذ 12414 صفقة في جميع القطاعات, ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.
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15:19ت م
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