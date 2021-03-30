الدوحة 17 شعبان 1442 هـ الموافق30 مارس 2021 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاع بقيمة 57.32 نقطة، بنسبة 0.56%، ليصل إلى 10 آلاف و 381.3 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 308 ملايين و 887 ألفاً و 921 سهماً بقيمة 598 مليوناً و 394 ألفاً و 537.230 ريالاً نتيجة تنفيذ 12414 صفقة في جميع القطاعات, ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //15:19ت م0119