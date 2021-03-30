عام / رئيس جامعة طيبة يزور الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
المدينة المنورة 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م واس
زار معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم ، الجامعة العربية المفتوحة في المدينة ، والتقى برئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور محمد الزكري , ومدير فرع الجامعة بالمدينة المنورة, الدكتور وائل الحضرمي وعدداً من منسوبي الجامعة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجامعتين , وسبل تطويرها وتبادل الخبرات والإستفادة من الكوادر والإمكانات بين الجامعتين.
// انتهى //
15:19ت م
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