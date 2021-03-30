المدينة المنورة 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م واسزار معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم ، ‫الجامعة العربية المفتوحة‬ في ‫المدينة ‬، والتقى برئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور محمد الزكري , ومدير فرع الجامعة بالمدينة المنورة, الدكتور وائل الحضرمي وعدداً من منسوبي الجامعة.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجامعتين , وسبل تطويرها وتبادل الخبرات والإستفادة من الكوادر والإمكانات بين الجامعتين.// انتهى //15:19ت م0120