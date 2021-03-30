مكة المكرمة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لموسم رمضان المبارك لهذا العام في المصليات المخصصة لتأدية الصلوات المفروضة والتراويح والقيام من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.وتؤكد الرئاسة ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق اعتمرنا وتحميل وتفعيل تطبيقَي توكلنا وتباعد حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك في مواقع مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، ومصليات الدور الأول من توسعة الملك فهد، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحتها الخارجية والساحة الشرقية، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف .وتسخّر الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين هذا العام بإجمالي (٩٣٢٢) من الكوادر البشرية موزعين بنسب محددة على خمس ورديات، كما حرصت في دليل وسياسات خطة الطوارئ على تنظيم أخذ اللقاح والفحص الدوري لجميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.وسيجري غسل وتعقيم المسجد الحرام ١٠ مرات يومياً بما يقارب (٦٠٠٠٠) لتر من مواد التطهير الصديقة للبيئة و (٨٦٤٠٠) لتر ماء وما يزيد عن (٢٧٠) معدة ومضخة وجهاز تعمل معاً من أجل تهيئة مناخ صحي وتعبّدي آمن لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتم توزيع وجبات الإفطار الفردي بالتعاون مع إمارة منطقة المكرمة ممثلة في لجنة الرفادة والسقاية مع التأكيد على منع إدخال وجبات السحور.// انتهى //15:20ت م0121