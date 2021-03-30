بغداد 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم تراجعاً بنسبة 1.33% , متوقفاً عند 569.31 نقطة.وشهدت التداولات انخفاض أسهم 15 شركة , وارتفاع أسهم 4 , فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,837,286,196 سهماً, بقيمة 1,682,465,886 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 440 صفقة, شملت 24 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //15:20ت م0122