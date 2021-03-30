الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسكرم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة كلّ من: ملاك السلطان وهناء حلمي ووديان المالكي، كأول ثلاث حكّام سعوديات في تاريخ المبارزة السعودية, وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكام المستجدات في المبارزة للسيدات (نظري وعملي) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة و اختُتمت في معهد إعداد القادة بالرياض.جاء ذلك على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات " الجولة الفضية" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر .وأبدت ملاك السلطان سعادتها باجتياز أول دورة تحكيم للسيدات في المبارزة، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى طموحات أعلى بالحصول على الشارة الدولية، مقدمة شكرها للاتحاد السعودي للمبارزة على إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتها, فيما أوضحت هناء حلمي أن الدورة شملت قانون وأساسيات تحكيم المبارزة، والأخطاء في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والفويل) وتسجيل المباريات، مبدية سعادتها وفخرها بقيادة أولى بطولات السيدات في الموسم الحالي الأسبوع الماضي.//انتهى//15:29ت م0125