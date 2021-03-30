الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساختتمت هيئة التراث البرنامج التدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين " الذي نظمته بالتعاون مع منصة "مهارات Google" على مدار الستة أشهر الماضية، وتسعى الهيئة من خلاله إلى دعم النشاط الحرفي في المملكة، وتأهيل العاملين فيه.وشهدت ورش عمل البرنامج إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق المملكة، إذ اشتملت هذه الورشة على إقامة 24 جلسة تدريبية، خُصص نصفها للتدريب في مجالات الحرف ومنتجاتها التي قدمها قطاع الحرف والصناعات اليدوية في الهيئة من خلال نخبة من المدربين الحرفيين، فيما تطرق النصف الآخر من الجلسات إلى أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وكيفية تسويق مخرجها النهائي وخطوات إنشاء الخطط التسويقية وتأسيس المواقع الإلكترونية بتقديمٍ من منصة "مهارات Google".وتهدف هيئة التراث من برنامج "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين " إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتوجات الصناعات التقليدية والحرفية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى إكساب المهارات الرقمية لمستفيدي الهيئة من الحرفيين والحرفيات، وبناء وتطوير القدرات من خلال تدريبهم على المهارات الحرفية والرقمية.// انتهى //15:43ت م0129