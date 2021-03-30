الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان الدورة الـ32 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان الافتراضي"SIDC 2021" خلال المدة من 19 إلى 21 شعبان 1442هـ الموافق 1 إلى 3 أبريل 2020.وتناقش الدورة آخر التطورات في مجال طب الأسنان وتسلط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه مختلف اختصاصات طب الأسنان مثل طب الأسنان التجميلي وطب الأسنان الترميمي وطب الأسنان التعويضي وعلاج الأسنان وطب الأسنان الرقمي وطب وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان, كما تهتم بأفضل الممارسات السريرية والوقائية ومكافحة العدوى.ويُعنى هذا الحدث بتطوير مهارات وخبرات الأطباء العاملين في مجال طب الأسنان من خلال تقديم فرص لتبادل المعلومات والخبرات عن طريق 50 جلسة ومحاضرة علمية يقدمها 51 من أبرز المختصين في المنطقة, ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر المهم أكثر من 15000 حاضر من مختلف بلدان العالم من المهتمين بالبرنامج العلمي الثري للمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الذي سيحتوي على ورش عمل وجلسات علمية مهمة تهدف إلى إثراء معارف المشاركين ورفع كفاءة العاملين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي في مجال طب الأسنان.كما سيشارك من خلال المعرض الافتراضي على المنصة الذكية لفعاليات المؤتمر47 شركة من الشركات الرائدة في مجال طب الأسنان ، حيث سيعرضون أحدث الابتكارات والتقنيات افتراضياً ، مما سيمنح الفرصة للمشاركين والحضور بالاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال طب الأسنان بتخصصاته المختلفة.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان رئيس المؤتمر الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى أن جميع المسجلين بالمؤتمر سيحصلون على 24 ساعة معتمدة من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، و24 ساعة من ساعات التعليم المستمر من جمعية طب الأسنان الأمريكية “ADA”، كما سيتم تقديم 21 جائزة بحثية في سبعة مسارات مختلفة من المسابقات البحثية.وتقام الدورة الـ32 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة إستراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية من كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان “FDI” و"المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR" القسم السعودي" وعدد من الجمعيات العلمية السعودية في مختلف تخصصات طب الأسنان وهي: "الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة" و"الجمعية السعودية للاستعاضة السنية" و"الجمعية السعودية لعلاج الجذور وأعصاب الأسنان" و"الجمعية السعودية لتقويم الأسنان" و"الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان" و"الجمعية السعودية لجراحة الفم والوجه والفكين" و"الجمعية السعودية لطب أسنان الأطفال" و"جمعية طب الأسنان الرقمية"، إضافة إلى "الجمعية السعودية للتربية الخاصة – جستر" و "الجمعية الصيدلانية السعودية" و "جمعية ريادة الأعمال" كشركاء علميين للمؤتمر.// انتهى //15:44ت م0130