جدة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة اليوم مراكز الأحياء المتميزة بالمحافظة، الذي يأتي متزامنا مع مناسبة إنجاز 3 .وشكر سموه جمعية مراكز الأحياء بجدة ودورها الكبير في تحقيق أهدافها، مسجلاً إعجابه بالجهود العظيمة لأبناء وبنات الوطن, وتحديدا خلال جائحة كورونا والخدمات المقدمة، داعيًا لمواصلة العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.كما دشن سموه البوابة الإلكترونية للجمعية ومنصتي " جيرة " و" أرزاق " الهادفة لتقديم عدد من الخدمات لأهالي الأحياء، مما تتيح لهم متابعة الأنشطة التي تهمّ سكان كل حي والتسجيل في الفعاليات المقامة, فيما يستطيع الأهالي من خلالها حجز الملاعب والقاعات، كما تقدم بوابة " جيرة " عددا من الخدمات لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، والأسر المنتجة، كما يتضمن متجرا إلكترونيا متكاملا للخدمات ومنها: التمكين ، والتدريب ، والإنتاج الإعلامي، والتمويل.وتقدم منصة " أرزاق " شراكات مع جمعيات خيرية متخصصة متاحة لجميع أفراد المجتمع لدعم الأفراد والأسر المحتاجة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم بصورة مستمرة.وتهدف جمعية مراكز الأحياء بجدة إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع, إلى جانب الإسهام في البناء الأسري، والحد من المشكلات الاجتماعية, وتنمية القدرات وقيم التواصل، إضافة لاستثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود عليهم بالنفع، ورفع الحس الوطني، وتعزيز المشاركات في حال الأزمات، وتفعيل العمل التطوعي المؤسسي، والمحافظة على المكتسبات العامة.وكانت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة قد حققت خلال عام ٢٠٢٠م ما نسبته ٩٤،٨٦٪ بمعيار الحوكمة ، فيما نفّذت عددا من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى تقديم ٣٨٥٥ فرصة تطوعية عبر مراكزها البالغة (30) مركزًا في أنحاء المحافظة.// انتهى //15:50ت م0131