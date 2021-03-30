طريف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم على استعدادات وجاهزية المساجد في محافظة طريف لاسقبال شهر رمضان المبارك في إطار جولته التفقدية بالمحافظة.واطّلع سموه خلال جولته التفقدية للمساجد والجوامع على المرافق العامة والمصليات الخاصة بالنساء, موكداً أهمية تهيئتها بما يليق بهذا الشهر الفضيل بكل ما تحتاجه من صيانة وتبريد وفرش ومصاحف ومكتبات وأئمة لصلاة التراويح والقيام وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //15:51ت م0132