عام / رئيس جامعة الطائف يفتتح الموتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
الطائف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
افتتح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري -بالتعاون مع جامعة ستانفورد- اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات افتراضياً ، بمشاركة نخبة من المتحدثات الأكاديميات والمهتمات بعلم البيانات وتطبيقاته .
ويهدف المؤتمر إلى نشر آخر ماتوصلت له الأبحاث العلمية في مجال علم البيانات ودعم التحول الرقمي وأهميته، متوافقاً مع رؤية 2030.
ويقدم المؤتمر -على مدى يومين- ورش عمل وجلسات افتراضية مصاحبة لتقديم الأوراق العلمية المقبولة لنشرها في منفذ نشر IEEExplore.
وأوضحت الجامعة أنه تم قبول 63 ورقة علمية من عدة دول حول العالم ، مبينة أن الحضور والمشاركة مفتوحة للجنسين و عرض الأوراق العلمية أثناء المؤتمر فقط مخصص للسيدات.
// انتهى //
19:00ت م
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