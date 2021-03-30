الطائف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسافتتح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري -بالتعاون مع جامعة ستانفورد- اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات افتراضياً ، بمشاركة نخبة من المتحدثات الأكاديميات والمهتمات بعلم البيانات وتطبيقاته .ويهدف المؤتمر إلى نشر آخر ماتوصلت له الأبحاث العلمية في مجال علم البيانات ودعم التحول الرقمي وأهميته، متوافقاً مع رؤية 2030.ويقدم المؤتمر -على مدى يومين- ورش عمل وجلسات افتراضية مصاحبة لتقديم الأوراق العلمية المقبولة لنشرها في منفذ نشر ‏IEEExplore.وأوضحت الجامعة أنه تم قبول 63 ورقة علمية من عدة دول حول العالم ، مبينة أن الحضور والمشاركة مفتوحة للجنسين و عرض الأوراق العلمية أثناء المؤتمر فقط مخصص للسيدات.// انتهى //19:00ت م0202