الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسدشنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أمس إرشادات الممارسة السريرية الصحية (CPG)، بحضور عدد من المديرين الطبيين وممثلي شركات التأمين ومقدمي الخدمة.وتهدف الإرشادات إلى تمكين المستفيدين من الحصول على أفضل الخدمات ذات الجودة العالية وفق إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، من خلال وضع قواعد إرشادية لتحسين الممارسات الصحية وتطويرها و تبني أفضلها بالتعاون مع الجهات العلمية ذات الاختصاص، حيث يشمل ذلك النواحي الوقائية والعلاجية لتعزيز الصحة بمفهومها الشامل.وتسعى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال إرشادات الممارسة السريرية الصحية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية عبر تقليل التفاوت في الممارسة الطبية والحد من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تعزيز رعاية المرضى المنظمة والفعالة، وتوحيد أنظمة العلاج وتسلسلها وتحسين النتائج مع التركيز على الدقة و الشفافية.وعدّ المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي تدشين إرشادات الممارسة السريرية الصحية (CPG) من أهم الخطوات لتوحيد أنظمة العلاج من خلال اختيار أفضل الممارسات بناءً على الأدلة والبراهين.وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت نحو 20 دليلًا لتغطية الحالات الطبية الشائعة في المجتمع أبرزها دليل علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ودليل علاج مرض السكري، إضافة إلى العديد من الحالات المهمة، وذلك بعد رحلة طويلة من البحث والدراسة والتقصي بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات العلمية والمعرفية المحايدة من أصحاب التخصص لاختيار وانتقاء أفضل الممارسات الصحية.وأشار إلى أن الأدلة ترسم مسارًا واضحًا لتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية عالية الجودة، وتسهم في تعزيز الدقة والشفافية والوضوح بالاستناد إلى مرجعية علمية موثوقة، مما يساعد على تقليل الأخطاء الطبية وتقديم نتائج أفضل.يذكر أنه تم العمل على أدلة الممارسات السريرية الصحية من قبل جمعيات علمية سعودية محايدة تضم خبراء في كل مجال، وتعمل هذه الجمعيات بشكل دائم على متابعة التحديثات وإصدار نسخ محدثة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع المجلس على الرابط: https://www.cchi.gov.sa/AboutCCHI/CCHIprograms/Pages/prog020.aspx.// انتهى //19:04ت م0203