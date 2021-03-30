الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية تشجيع الاستثمار في مدن المملكة كافة، مشدداً على ضرورة تذليل ومعالجة التحديات التي يواجهها مستثمرو القطاع العقاري سواء في الأنظمة أو الإجراءات.جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، الذي تضمنت أجندته اعتماد حوكمة العلاقة بين الوزارة واللجنة الوطنية العقارية المتضمنة تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة تضمن فرز التحديات ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها، وتشكيل لجان وفرق عمل متخصصة من المختصين في الوزارة واللجنة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري، والمشرف العام على وكالة الأراضي والمساحة ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، والمشرف العام على التنظيم العقاري نهار بن حسن آل الشيخ، والمشرف على وكالة التطوير العقاري سلطان بن أحمد آل الشيخ، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد بن عبدالله المرشد، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ماجد بن محمد الشلهوب.وتضمن الاجتماع مباركة تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعتماد أولويات معالجة التحديات والخطط التصحيحية المقترحة من فرق العمل التخصصية، ومتابعة سير الأعمال ومعالجة أي تحديات تواجهها مع ضمان سير أعمال الخطط التصحيحية، وتقديم الدعم اللازم لفرق العمل التخصصية لتذليل التحديات، ومواءمة المقترحات التصحيحية مع توجهات وإستراتيجيات القطاع البلدي والإسكان، إلى جانب تشكيل فرق عمل تخصصية مشتركة تتولى تحليل دراسة الحالة المقدمة من اللجنة الوطنية العقارية ورفع التوصيات للجنة المشتركة، وإعداد توصيات وخطط تصحيحية لمعالجة التحديات والقضايا والمعوقات وتنفيذها، ورفع التقارير الدورية عن سير الأعمال للجنة المشتركة، إضافة إلى الرفع بالتحديات والدعم المطلوب لمعالجة وتذليل المعوقات للجنة المشتركة.// انتهى //19:14ت م0207