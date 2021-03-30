الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسيُعقد مساء غدٍ الأربعاء (18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021م)، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كلٌ من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج "صنع في السعودية"، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.ويعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:18ت م0209