القاهرة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .وجدد العسومي في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الـ 45 ليوم الأرض الفلسطيني رفضه وإدانته التامة للسياسات الاستيطانية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام للقضية الفلسطينية قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1976 وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //20:00ت م0221