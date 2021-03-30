الأمم المتحدة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة وتكثيف التزاماتها المالية والإنسانية تجاه الناس في سوريا والمساعدة في تخفيف العبء المالي الكبير عن البلدان التي تستضيف اللاجئين.وأوضح غوتيريش في كلمته المصورة خلال مؤتمر بروكسل الخامس الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمم المتحدة بعنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" أن العديد من السوريين -بعد عقد من الحرب- فقدوا الثقة في إمكانية المجتمع الدولي بمساعدتهم في صياغة مسار متفق عليه للخروج من الصراع.وقال: سنعمل بلا هوادة في سعينا للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254، والحرب في سوريا ليست حرب سوريا فحسب، وإنهاؤها والمعاناة الهائلة التي لا تزال تسببها هي مسؤوليتنا الجماعية.// انتهى //20:02ت م0222