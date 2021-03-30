الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلنت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقتها الوطنية "حرك ثبت" حتى يوم الأحد القادم 4 إبريل، وذلك إثر المشاركات الواسعة التي حظيت بها المسابقة، ورغبة من الجمعية في إتاحة الفرصة للمزيد من المبدعين.وأوضحت الجمعية أن المشاركة متاحة للمواطنين والمقيمين في ثلاثة مجالات وهي التراث المادي، والتراث غير المادي، والتراث الطبيعي، موضحة أن التراث المادي يقصد به المباني والقلاع والزخارف الأثرية، فيما يشمل التراث غير المادي العادات والتقاليد والأكل وغيره، وأخيرًا التراث الطبيعي المتمثل في المحميات والجبال مثل جبل طويق.وأهابت جمعية "نحن تراثنا" بالراغبين في التنافس على مجالات المسابقة في دورتها الثانية بضرورة تقديم مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني "https://shps.org.sa/competition-1/".// انتهى //20:17ت م0224