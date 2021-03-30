الجبيل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل اليوم اجتماعها الرابع للعام الحالي 2021م عبر الاتصال المرئي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ورئيس لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وحضور عددٍ من رؤساء الشركات الصناعية ومسؤولي الهيئة الملكية.وناقش الاجتماع الأجندة المجدولة التي بدأت باستعراض مؤشرات الأداء في مدينتي ‫الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، اشتملت على الإحصائيات الاستثمارية والسكنية، والقوى العاملة والأنشطة، والتعليم والمشاريع المحتضنة، والمسؤولية الاجتماعية، وممرات خطوط الأنابيب، وجودة الهواء، والصحة، وإبراز الجهود المنفذة خلال جائحة كورونا التي تمثلت في استمرارية العمل بكامل الطاقات وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالأمن والإطفاء والسلامة والتعليم والاتصالات والتشغيل والصيانة وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية والصناعية ذات العلاقة.// انتهى//20:24ت م0228