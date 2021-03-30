الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسحقق فريق الهلال بطولة دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره الخويلدية الذي تراجع للمركز الرابع، وذلك ضمن الجولة الأخيرة على صالة وزارة الرياضة بالرياض.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي نادي الهلال بكأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن وعضو مجلس الإدارة باتحاد الطائرة سعد الرويس ومحمد أحمد عضو مجلس الإدارة .وحلّ الابتسام في وصافة الترتيب وحصد لاعبوه الميداليات الفضية بعد فوزه بنتيجة (3/0) على الهداية الذي أنهى الموسم خامساً ، وحصل نادي الاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد الفوز بنتيجة (3/0) على الخليج الذي حلّ سادساً.// انتهى //20:25ت م0229