طريف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، 347 جولة ميدانية رقابية خلال شهر مارس، شملت المراكز التجارية ومنافذ البيع؛لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك وتوفر السلع الرمضانية.وأكد مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها على مدار الساعة، وأسفرت الجولات عن تحرير 43 مخالفة ومباشرة 50 بلاغًا، مشدداً على أهمية تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.ودعا الحويطي الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //20:27ت م0232