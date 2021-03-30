الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسوصل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد السعودي للهجن، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية من اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر لحضور ختام مهرجان سيف أمير قطر للهجن الذي سيقام بعد غدٍ الخميس.ووجه سمو الأمير فهد بن جلوي شكره وتقديره للشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على دعوته الكريمة لزيارة الدوحة لحضور فعاليات المهرجان، مؤكداً أن فعاليات الهجن بالخليج تحظى بدعم قيادات المجلس، وهو الأمر الذي أسهم في تطور وثبات هذه الرياضة على مدى الأعوام الماضية.// انتهى //20:37ت م0234