واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعربت الولايات المتحدة، عن مخاوفها من أن دراسة الخبراء الدولية حول مصدر فيروس SARS-CoV-2 قد تأخرت بشكل كبير وافتقرت إلى الوصول إلى البيانات والعينات الأصلية الكاملة.وأوضح البيان المشترك الصادر اليوم عن الولايات المتحدة وحكومات عدد من الدول أنها ستظل ثابتة في التزامها بالعمل مع العالم، ومع منظمة الصحة (WHO)، والخبراء الدوليين والمجتمع العالمي لفهم أصول هذا الوباء من أجل تحسين الأمن الصحي العالمي الجماعي والاستجابة له.وأكد البيان المشترك، دعم الحكومات لتحليل وتقييم شفاف ومستقل، خالٍ من التدخل والتأثير غير المبرر، لأصول جائحة كوفيد-19.وشدد البيان على أن تكون البعثات العلمية مثل هذه قادرة على القيام بعملها في ظل ظروف تنتج توصيات ونتائج مستقلة وموضوعية، مشيراً إلى أن مشاركة المخاوف يأتي لوضع مسار لعملية شفافة وقائمة على الأدلة في الوقت المناسب للمرحلة التالية من هذه الدراسة وكذلك في المرحلة التالية من الأزمات الصحية.// انتهى //21:10ت م0242