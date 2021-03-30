جيزان 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسنفذت وحدة تحقيق الرؤية بإمارة منطقة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان "النضج المؤسسي .. وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع التقييم والقياس"، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.وتهدف الورشة إلى توعية منسوبي ومنسوبات إمارة منطقة جازان، بتقييم النضج المؤسسي، الذي يعمل على قياس خمسة مجالات هي: الإستراتيجية، والأداء، والمبادرات، والتغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد، والتعريف بجميع تفاصيل التقييم ومستوياته.وجرى خلال ورشة العمل استعراض البرنامج، الذي يسهم في الارتقاء بأداء كفاءة موظفي وموظفات الإمارة ومحافظاتها وإداراتها في التقييم، الذي يُقاس عمله من قِبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".// انتهى //21:10ت م0243