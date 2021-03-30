سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفيا بنظيره الروماني
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو.
وجرى خلال الاتصال مناقشة العمل المشترك بين البلدين في تعزيز أمن الطاقة وسيادة القانون والتعافي من جائحة كوفيد-19.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، برومانيا كونها حليفًا قويا للولايات المتحدة في الناتو ولالتزامها بتعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود.
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21:18ت م
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