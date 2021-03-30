واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو.وجرى خلال الاتصال مناقشة العمل المشترك بين البلدين في تعزيز أمن الطاقة وسيادة القانون والتعافي من جائحة كوفيد-19.وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، برومانيا كونها حليفًا قويا للولايات المتحدة في الناتو ولالتزامها بتعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود.// انتهى //21:18ت م0246