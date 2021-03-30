إسلام آباد 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رغبة بلاده في إقامة علاقات سلام وتعاون مع الدول المجاورة لها كافة بما في ذلك الهند.جاء ذلك في رسالة بعثها إلى نظيره الهندي نيرندرا مودي رداً على الرسالة التي بعثها الأخير إليه الأسبوع الماضي لتهنئته باليوم الوطني الباكستاني،التي أعرب فيها عن رغبة الهند في إقامة علاقات ودية مع باكستان وشعبها.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن عمران خان أكد لمودي في الرسالة بأن الشعب الباكستاني يرغب أيضاً في إقامة علاقات سليمة مع الهند.وقال خان: إن باكستان مقتنعة بأن "السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا يتوقفان على حل جميع القضايا العالقة بين الهند وباكستان، لاسيما نزاع جامو وكشمير"، مشدداً على أهمية خلق بيئة مواتية لإجراء حوار بناء وذي مغزى.// انتهى //21:19ت م0247