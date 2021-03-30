الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع ضيفه منتخب ليبيريا (فريق أول) بدون أهداف اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام معسكره الإعدادي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، علي الحسن، مختار علي، حسين العيسى، فواز الطريس، تركي العمار، محمد مران.يُذكر أن أخضر تحت 23 عامًا تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي التي حلّ خلالها في المركز الثاني.// انتهى //21:58ت م0253