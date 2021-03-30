بروكسل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم عن قرار الاتحاد بالإسهام بـ560 مليون يورو لدعم الشعب السوري.جاء ذلك خلال مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي أكد فيه بوريل أن "النظام السوري لا يقدم مستقبلاً للسوريين ولا يسهم بأي شكل من الأشكال في الاستقرار في المنطقة، ولذا فإنه بدون التغييرات لا يمكن أن يكون شريكاً للمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي".وأشار إلى أن الحل السياسي وحده هو الذي يجلب الاستقرار لسوريا ويسمح للسوريين بأن يصبحوا شعبًا حرًا وذا سيادة.// انتهى //22:17ت م0254