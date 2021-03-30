رفحاء 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسبدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمركز روضة الهباس بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين في كشوفاتها.وأكدت الجمعية أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في توزيع السلال الرمضانية التي تستهدف أكثر من 165 أسرة، بالإضافة لتوزيع 600 بطاقة شراء.وأشارت إلى أن السلة الرمضانية تتكون من 20 صنفاً من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات، مبينةً أن عملية التوزيع ستستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية.// انتهى //22:47ت م0266