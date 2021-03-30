طرابلس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسانطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي يعقد لأول مرة في ليبيا، بمشاركة وزير الاقتصاد الليبي، محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الزراعة، محمد الرعيض، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة.وأشاد الحويج في كلمته بالمنتدى الذي عدّه منصة للحوار والتباحث بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن ليبيا تمثل سوقًا كبيرًا في منطقة شمال أفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون بوابة للقارة، ونقطة جذب للاستثمار على ضفتي المتوسط.// انتهى //22:54ت م0267