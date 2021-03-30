الخرطوم 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم في الخرطوم أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة ممثلة دولة كينيا ورئيسة المجلس.واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وتكوين مجلس الشركاء الذي اتخذ قرارات حاسمة للعديد من القضايا العالقة والمهمة، مؤكدةً دور الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في دعم السودان؛ لتحقيق السلام الشامل، لا سيما وأن استقرار السودان بموقعه الذي يعدّ قلب القارة الأفريقية يؤثر على استقرار القارة.وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالتنسيق والتعاون المثمر بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لضمان عملية انتقال تدريجي وآمن وسلس لبعثة اليوناميد، داعيةً الاتحاد الأفريقي لدعم السودان للتنسيق لإنجاح مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم عملية الانتقال بالسودان (اليونيتامس)، وذلك بالاستفادة من الخبرات والذاكرة المؤسسية ليوناميد.// انتهى //22:57ت م0268