عرعر 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستواصل مركز لقاحات كورونا بمنطقة الحدود الشمالية استقبال للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية، ومستوصف جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، كما جهزت صحة المنطقة مراكز في كل من محافظة رفحاء والعويقيلة ومحافظة طريف وشبعة نصاب.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أنه جرى تجهيز المراكز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //23:00ت م0269