الجزائر 17 شعبان 1442 هجري الموافق 30 ماس 2021 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم، تمديد الحجز الصحي الجزئي لمدة 15 يوماً في 9 محافظات، بينها العاصمة الجزائر، ابتداءً من أبريل المقبل.وأفاد بيان رسمي أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قرر تعديل توقيت حظر التجوال من الحادية عشر ليلاً إلى الرابعة صباحاً، مضيفاً أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //23:12ت م0270