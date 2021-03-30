حفر الباطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، في مقر الضيافة بالمحافظة، مدير قطاع الاتصالات بالجبيل عبدالله بن مشبب عيبان.واستعرض سموه خلال اللقاء, مشروعات الشركة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وفي مقدمتها خدمات شبكة الجيل الخامس، التي تغطي جزءاً من المحافظة، مشدداً سموه على مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الخدمات وخاصة في مجال الإنترنت لخدمة المحافظة.// انتهى //23:14ت م0272