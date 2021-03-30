القاهرة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة فوز فريق الأهلي على مضيفه الزمالك بنتيجة (20 - 0)، في المباراة التي ألغيت أمس ضمن منافسات الدوري، بسبب اقتحام جماهير الزمالك لصالة النادي لحضور المباراة.وقرر الاتحاد في الاجتماع الذي عقده اليوم بشأن أحداث المباراة، توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للنادي خارج أرضه.// انتهى //23:18ت م0275