جيزان 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساحتفت صحة جازان اليوم، بفعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي "، الذي تنظمه إدارتا التوعية الصحية وطب الأسنان.وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان والعناية بها، إضافة إلى تفعيل الدور التوعوي للأسرة اتجاه حماية الأطفال والحفاظ على أسنانهم وتحسين عاداتهم الصحية.وتضمنت فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان، العديد من الأركان التوعوية، وتوزيع المطويات والنشرات التوعوية، إضافة إلى عيادات متنقلة يتم من خلالها تقديم فحص الزوار وتقديم الاستشارات والنصائح لهم.// انتهى //00:16ت م0007