واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضًا اليوم عند إغلاق جلسات التداول.فقد انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.54 نقطة، أي 0.32 بالمئة ليغلق عند 3958.55 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 14.25 نقطة، أي 0.11 بالمئة، إلى 13045.40 نقطة.كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 104.41 نقاط، أي 0.31 بالمئة، إلى 33066.96 نقطة.// انتهى //00:21ت م0009