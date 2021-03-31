تونس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسجددت تونس موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتها المطلقة لهم في دفاعهم المستميت لنيل حقوقهم العادلة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في العيش بحرية وكرامة.كما جددت تونس بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض، دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها، ووضع حد لمخططات الاستيطان والمصادرة والتوسع التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخف بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.// انتهى //00:48ت م0012