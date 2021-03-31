الرباط 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لمملكة بلجيكا صوفي ويلميس، العلاقات الثنائية بين البلدين.كما جرى خلال الاتصال، تعزيز الحوار السياسي والتعاون القنصلي والقضائي والاقتصادي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:56ت م0016