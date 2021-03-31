سياسي / وزير الخارجية المغربي يبحث هاتفياً مع نظيرته البلجيكية العلاقات الثنائية
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
الرباط 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لمملكة بلجيكا صوفي ويلميس، العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما جرى خلال الاتصال، تعزيز الحوار السياسي والتعاون القنصلي والقضائي والاقتصادي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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