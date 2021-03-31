ظهران الجنوب 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أمس، الملتقى الإلكتروني "الفهم القرائي خبرات وممارسات" الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القرائية والكتابية بما ينعكس على جودة المخرج النهائي للطلاب والطالبات.وأوضح المساعد للشؤون التعليمية تركي الفالح، أن الفهم القرائي هو الأساس الذي يسعى المعلمون والمعلمات لتحقيق الأهداف من خلاله، وزيادة المحصلة اللغوية للطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية باعتبارها مرحلة تأسيسية لمهارات الطلاب والطالبات، مما يعزز قدراتهم عند انتقالهم إلى المراحل العليا من دراستهم، لافتاً الانتباه إلى أن الضعف في الفهم القرائي يُعد واحداً من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الدراسي لكثير من الطلاب والطالبات، وهو سبب رئيس للتأخر الدراسي.// انتهى //01:18ت م0017