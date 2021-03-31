أبها 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسقامت جمعية الكوثر الصحية بمنطقة عسير، بمشاركة من نادي الطب والإبداع بجامعة الملك خالد، وبالتعاون مع مركز صحي خيبر الجنوب، بتنفيذ قافلة صحية متعددة التخصصات بمركز خيبر الجنوب، وذلك ضمن برنامج القوافل الصحية الذي تنفذه الجمعية لعام 2021م.واشتملت القافلة الصحية على أربع عيادات متخصصة وهي "عيادة الجلدية" و "عيادة طب أسرة ومجتمع" و "عيادة الأطفال" و "عيادة الطبيب العام"، حيث وفرت الجمعية التخصصات بناءً على تقرير مسح الاحتياج الصحي .وقدّمت القافلة الاستشارات والنصائح الطبية للمستفيدين والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول التخصصات المذكورة، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم الكشف عليهم (175) مستفيداً من الرجال والنساء والأطفال، وجرى تحويل (35) حالة إلى مستشفيات متخصصة لاستكمال إجراءات العلاج.// انتهى //01:21ت م0018