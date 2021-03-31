المدينة المنورة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻪ المنورة ممثله بإدارة الرعاية الصيدلية غدًا, فعالية توعوية للتثقيف الدوائي بعنوان "دواؤك في رمضان", وذلك بالراشد مول بالمدينة المنورة .وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة يومين من الساعه 6 مساءاً إلى 10 مساءاً إلى الإجابة على تساؤلات المرضى المتكررة عن تناول الأدوية أثناء الصيام وما هو تأثيرها على جسم المريض الصائم وكيفية تناولها بهدف ضمان سلامة المرضى وعدم وقوع أضرار عرضية دعماً لتحقيق رؤية مستقبلية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.// انتهى //09:42ت م0029