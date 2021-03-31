رام الله 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن هناك انخفاضاً بأعداد الوفيات، وأن نسبة إشغال المستشفيات أصبحت أقل مما كانت عليه، مشيرةً إلى تسجيل 18 وفاة، و1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معلنةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.وأولت الصحف اهتماماً بتجدّيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وقوف بلاده الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني، والتزامها الراسخ بدعم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية المركزية، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني عزام الأحمد، أنه لا تراجع عن قرار الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.وعرجت على تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس تمثل أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية.وتطرقت إلى تأييد قادة 23 دولة ومنظمة الصحة العالمية، مشروع إبرام معاهدة دولية لمساعدة دول العالم في مكافحة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية مثل جائحة كورونا التي تجتاح العالم الآن.// انتهى //10:08ت م0032